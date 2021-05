Sony ha registrato ufficialmente gli slogan dei nuovi accessori per PS5 (Di venerdì 21 maggio 2021) "How games were made to sound" e "entertainment at the push of a button" sono gli slogan che Apple sta usando da tempo nelle sue campagne di marketing per promuovere i suoi nuovi accessori legati a PS5. Da oggi sono diventati marchio registrato. Al contrario della console, gli accessori sono facili da reperire. Le nuove cuffie wireless Pulse 3D per PS5 sono dotate di una serie di controlli di facile accesso e di doppi microfoni con cancellazione del rumore. In particolare, le cuffie wireless sono state appositamente progettate da Sony per fare pieno uso del suo nuovo engine proprietario Tempest 3D AudioTech per simulare l'audio proveniente da diverse direzioni e fonti e un'esperienza audio 3D di nuova generazione. Il nuovo telecomando multimediale per PS5 al contrario fa più o meno lo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) "How games were made to sound" e "entertainment at the push of a button" sono gliche Apple sta usando da tempo nelle sue campagne di marketing per promuovere i suoilegati a PS5. Da oggi sono diventati marchio. Al contrario della console, glisono facili da reperire. Le nuove cuffie wireless Pulse 3D per PS5 sono dotate di una serie di controlli di facile accesso e di doppi microfoni con cancellazione del rumore. In particolare, le cuffie wireless sono state appositamente progettate daper fare pieno uso del suo nuovo engine proprietario Tempest 3D AudioTech per simulare l'audio proveniente da diverse direzioni e fonti e un'esperienza audio 3D di nuova generazione. Il nuovo telecomando multimediale per PS5 al contrario fa più o meno lo ...

Advertising

ggenesigg : Scusate ma era scontato che non avrebbe registrato lì il videoclip. Se vi foste informati, prima di iniziare a spar… - TutelaMarchio : PS5 permetterà di scommettere nei tornei? Registrato un brevetto: Sony ha registrato un brevetto che permette di pi… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Sony ha registrato un brevetto per una piattaforma di scommesse online che potrebbe essere usata per eventi #eSports. https… - IGNitalia : Sony ha registrato un brevetto per una piattaforma di scommesse online che potrebbe essere usata per eventi… - EsportsWebit : Sony, brevetto registrato per idea piattaforma di scommesse -