Sonic 2 - Il Film sembra avere la stessa trama di Sonic 3

Advertising

SegaWorldItalia : Sonic The Hedgehog 2: Spunta la trama del secondo film sul riccio blu - GamingTalker : Sonic the Hedgehog 2, un leak svela la trama del secondo film - GianlucaOdinson : Sonic 2: una potenziale sinossi dettagliata svela il vero ruolo di Knuckles nel film? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sonic 2: una potenziale sinossi dettagliata svela il vero ruolo di Knuckles nel film?… - BestMovieItalia : Sonic 2: una potenziale sinossi dettagliata svela il vero ruolo di Knuckles nel film? - -

Ultime Notizie dalla rete : Sonic Film

Cinematographe.it - FilmIsNow

Dopo il successo ottenuto dal primosi prepara a sfrecciare al cinema per un secondo capitolo, che questa volta porterà sul grande schermo anche altri due amatissimi personaggi dei videogiochi SEGA . Stiamo parlando di ...... is attempting to knit her disorder into aartpiece, no matter the rising bodycount of her "... The latter is particularly disappointing because thegets us on Alexis' side in the most ...Sonic 2 ha la sua prima sinossi ufficiale che conferma altri due elementi del gioco: gli Smeraldi del Caos (Emeral Chaos aka Smeraldi caotici aka Sonic R) e Knuckles che probabilmente riproporrà la co ...Il prossimo grande film videoludico è Sonic the Hedgehog 2, e anche se non uscirà prima del 2022 sono state svelate alcune informazioni. Ora, dei documenti hanno rivelato l’apparente trama del film.