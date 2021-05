Sondaggi politici: Lega e Pd in calo, sale Fratelli d’Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Lega e Partito Democratico scendono e Fratelli d’Italia si avvicina. E’ quanto emerge dal Sondaggio politico realizzato da Index Research per la trasmissione ‘Piazza Pulita’ su La7. Secondo le intenzioni di voto la Lega è al 21% (in calo dello 0,3%) seguita dal Pd, stimato al 19,5% (pure in discesa dello 0,5%). I partiti guidati da Matteo Salvini ed Enrico Letta sono tallonati da Fdi di Giorgia Meloni (18,5%) , in crescita dello 0,5%, e dai Cinque stelle (16,2%). Forza Italia si attesta al 6,7% e cala dello 0,1% rispetto al 13 maggio, mentre Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,5% così come Si al 2,8%. Italia Viva di Matteo Renzi, invece, va giù all’1,9%, registrando un -0,1%. Il gradimento personale di Mario Draghi vola al 60% ad oggi, giusto due punti percentuali in più ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021)e Partito Democratico scendono esi avvicina. E’ quanto emerge dalo politico realizzato da Index Research per la trasmissione ‘Piazza Pulita’ su La7. Secondo le intenzioni di voto laè al 21% (indello 0,3%) seguita dal Pd, stimato al 19,5% (pure in discesa dello 0,5%). I partiti guidati da Matteo Salvini ed Enrico Letta sono tallonati da Fdi di Giorgia Meloni (18,5%) , in crescita dello 0,5%, e dai Cinque stelle (16,2%). Forza Italia si attesta al 6,7% e cala dello 0,1% rispetto al 13 maggio, mentre Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,5% così come Si al 2,8%. Italia Viva di Matteo Renzi, invece, va giù all’1,9%, registrando un -0,1%. Il gradimento personale di Mario Draghi vola al 60% ad oggi, giusto due punti percentuali in più ...

Advertising

fausto_delfini : RT @Adnkronos: Sondaggio #Piazzapulita: Lega e Pd in ??calo, vendita Fratelli d'Italia. - Adnkronos : Sondaggio #Piazzapulita: Lega e Pd in ??calo, vendita Fratelli d'Italia. - zazoomblog : Sondaggi politici Piazzapulita: Giorgia può aspettare - #Sondaggi #politici #Piazzapulita: - ellavandini : @DaitarnTR3 si più di una volta mi hanno chiamato al telefono ma non di recente per sondaggi politici - Giusepp85356646 : #Piazzapulita Bersani, tra i pochi ad avere un cervello ha fatto un'elenco di politici con la schiena dritta. Oggi… -