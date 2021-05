Son | insulti razzisti al calciatore del Tottenham | otto arresti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Scotland Yard ha individuatopersone che hanno rivoltoaldel, Son: sono stati arrestati Importanti novità riguardo aglirivolti a Son sui social. Ildelaveva ricevuto delle offese e la polizia inglese ha individuato e arrestatopersone. Come rivela l’ANSA, altre quattro persone tra Inghilterra e Gallese sono state interrogate oggi. Una svolta per una piaga diventata sociale e combattuta ormai in ogni dove anche con alcune iniziative sui social. L'articolo proviene da Calcio News 24.