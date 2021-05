Sogefi | rimborsato prestito obbligazionario da 100 milioni di euro

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –– società del gruppo CIR, quotata sul segmento STAR e operante nel settore della componentistica per auto – ha comunicato che ildel valore nominale di 100di, emesso dalla società in data 21 maggio 2014 con scadenza 21 maggio 2021, è stato interamentein contanti.

