Sky Sport Super Weekend 22 e 23 Maggio - F1 Monaco | NBA Playoff | Premier | Golf

SkySport : ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ?… - SkySport : ??? Torna il pubblico in Premier League ?? Cavani lo 'saluta' con un gol pazzesco ?? - SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - sportli26181512 : Playoff NBA: Washington travolge Indiana, si prende l’ottavo posto e sfiderà Philadelphia: Dura meno di tre quarti… - sportli26181512 : NBA, tutti i premi della stagione 2020-21: annunciati i nomi dei finalisti: C’è chi come Steph Curry va a caccia de… -

Dopo aver ottenuto la salvezza grazie a un ottimo finale di campionato, il Cagliari inizia a pensare al futuro. Il primo obiettivo di mercato, per la società rossoblù, è quello di trattenere Radja ...Otto anni da grande protagonista, con più di 200 gol segnati ma con il rimpianto di non aver ancora vinto alcun trofeo. Harry Kane è una bandiera del Tottenham , ma pensa al suo futuro e alla ...C’è chi come Steph Curry va a caccia del terzo titolo in carriera, chi spera di consacrare una stagione irripetibile, chi sogna che questo premio possa essere il trampolino di lancio per una definitiv ...Dopo un anno e mezzo di inattività dovuta alla pandemia, si riapre anche la stagione del beach soccer. Il Commissario tecnico azzurro Emiliano del Duca ha convocato 20 giocatori per uno stage che si t ...