Sky: Allegri non chiude al Napoli e lo tiene in attesa (Di venerdì 21 maggio 2021) Il nome di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli si è fatto sempre più insistente. Stando a quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero stati dei contatti negli ultimi mesi tra l'allenatore e il presidente, in cui peraltro Allegri avrebbe anche consigliato a De Laurentiis di tenere Gattuso. Al momento, l'ex allenatore della Juve non ha chiuso la porta al Napoli e lo tiene in attesa. Tuttavia, con alcuni allenatori ci sono discorsi più avanzati, come con Spalletti a cui è stata già fatta una proposta di contratto da 2,5-2,8 milioni di euro più bonus riscontrando una buona disponibilità da parte dell'allenatore. Inoltre c'è sempre l'opzione Simone Inzaghi, con cui c'è stato un contatto ma bisognerà capire prima se rinnoverà con la Lazio. Da escludere l'ipotesi Galtier che è ...

