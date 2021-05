Siviglia | Papu Gomez | “Con il Covid mi si sono chiude le porte delle big italiane | poi è arrivato Monchi”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Miadattato abbastanza rapidamente, grazie al gruppo. Nonpiù un ragazzino ed è stato tutto molto semplice, conoscendo la lingua e con quattro argentini in rosa”. Alejandro, intervenuto alla tv ufficiale del Sivigila, ha parlato della sua avventura in Spagna dopo l’addio non del tutto felice all’Atalanta nel mese di Gennaio. “Molte cosesuccesse quasi senza rendermene conto. Le partitepassate rapidamente, sembra che io sia qui da molto tempo matrascorsi solo quattro mesi da quando ho cambiato casa e vita”, ha dichiarato Sulla scelta del: “Volevo continuare a giocare in uno dei principali campionati ed essere convocato nella nazionale argentina. Sapevo che se fossi andato in un campionato “minore” non sarebbe più successo e ...

Commenta per primo Intervistato da Marca ilGomez ha parlato della sua esperienza ala partire dalla scelta di approdare in Liga dopo l'addio all'Atalanta. LA SCELTA - 'Non ho idea della reale ragione che mi ha spinto a scegliere ......che lo vedevano vicino a diversi club di Serie A alla fine si accasò a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro complessivi di bonus (centrati) al. Da allora con Lopetegui ilha ...Futuro Gomez, il Papu può tornare in Serie A: le possibili destinazioni Papu Gomez potrebbe tornare in Serie A in estate. Dopo la clamorosa cessione a gennaio con la rottura inaspettata con Gasperini, ...L'ex attaccante dell'Atalanta racconta alcuni interessanti retroscena relativi al suo trasferimento in Spagna al Siviglia.