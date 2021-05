Sindaco Roma elezioni, Raggi a Salvini: “Te vedo ‘nsicuro, pensa a trovà un candidato” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Matteo Salvini tanto per iniziare io in periferia ci vivo e dalle mie parti non ti abbiamo mai visto. Poi pensa a trovà un candidato che ‘te vedo ‘nsicuro’. In difficoltà… #SalviniChiacchierone’’. Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. .@matteoSalvinimi Tanto per iniziare io in periferia ci vivo e dalle mie parti non ti abbiamo mai visto. Poi pensa a trovà un candidato che “te vedo ‘nsicuro”. In difficoltà… #SalviniChiacchierone — Virginia Raggi (@virginiaRaggi) May 21, 2021 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) “Matteotanto per iniziare io in periferia ci vivo e dalle mie parti non ti abbiamo mai visto. Poiunche ‘te’. In difficoltà… #Chiacchierone’’. Così in un tweet la sindaca diVirginia. .@matteomi Tanto per iniziare io in periferia ci vivo e dalle mie parti non ti abbiamo mai visto. Poiunche “te”. In difficoltà… #Chiacchierone — Virginia(@virginia) May 21, 2021 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

