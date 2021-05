Simon Le Bon parla del nuovo album dei Duran Duran | “Ogni momento che vivi è sempre ‘futuro passato’”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 maggio 2021) MILANO – Oggi pomeriggioLe Bon, leader dei, è stato ospite in diretta in radiovisione su RTL 102.5 in collegamento dall’Inghilterra. Il cantante della band leggenda del pop, pluripremiata e acclamata a livello internazionale, ha presentato il‘FUTURE PAST’, che verrà pubblicato il prossimo 22 ottobre e che vanta tra i produttori, Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson. L’è anticipato dal primo singolo ‘INVISIBLE’ disponibile dal 18 maggio sulle piattaforme digitali e da oggi in tutte le radio.ndo di ‘Invisible’, singolo che anticipa ‘Future Past’ , il leader deiha raccontato ad RTL 10.25 l’idea dietro i versi ...