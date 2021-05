Sicurezza sul lavoro, cosa dicono i dati 2020/2021 in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) I dati della Sicurezza sul lavoro continuano a rincorrere drammaticamente infortuni e decessi dei quali si parla troppo poco. Dal 1° gennaio al 1° maggio 2021 in Italia è, infatti, deceduta più di una persona al giorno mentre svolgeva la sua attività quotidiana. Una strage che, nel corso del 2021 secondo l’Anmil, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro, ha riguarda 120 persone. Related Posts ArcelorMittal, il diritto di parola e di critica negato Incidenti sul lavoro: aumenta il numero di quelli mortali I dati della Sicurezza sul lavoro 2020 Secondo una nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro nel corso di tutto il ... Leggi su leurispes (Di venerdì 21 maggio 2021) Idellasulcontinuano a rincorrere drammaticamente infortuni e decessi dei quali si parla troppo poco. Dal 1° gennaio al 1° maggioinè, infatti, deceduta più di una persona al giorno mentre svolgeva la sua attività quotidiana. Una strage che, nel corso delsecondo l’Anmil, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del, ha riguarda 120 persone. Related Posts ArcelorMittal, il diritto di parola e di critica negato Incidenti sul: aumenta il numero di quelli mortali IdellasulSecondo una nota dell’Ispettorato Nazionale delnel corso di tutto il ...

