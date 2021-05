Si dimette a sorpresa il cofondatore di TikTok: «Sono poco social, preferisco leggere e sognare ad occhi aperti». Il sospetto sulle pressioni da Pechino (Di venerdì 21 maggio 2021) Lui ha detto di non essere un manager ideale. «Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato che che a gestire effettivamente le persone». Sarebbero queste alcune delle motivazioni che hanno spinto Zhang Yiming, co-fondatore di ByteDance, la società cui fa capo TikTok, ad annunciare a sorpresa le sue dimissioni come amministratore delegato della società. Zhang, 38 anni, sarà sostituito da Liang Rubo, altro co-fondatore e attuale capo delle risorse umane. «Sono poco socievole, preferendo attività solitarie come essere online, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che potrebbe essere possibile», sognare «a occhi aperti». Le pressioni da Pechino La Cina ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Lui ha detto di non essere un manager ideale. «più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato che che a gestire effettivamente le persone». Sarebbero queste alcune delle motivazioni che hanno spinto Zhang Yiming, co-fondatore di ByteDance, la società cui fa capo, ad annunciare ale sue dimissioni come amministratore delegato della società. Zhang, 38 anni, sarà sostituito da Liang Rubo, altro co-fondatore e attuale capo delle risorse umane. «socievole, preferendo attività solitarie come essere online,, ascoltare musica e fantasticare su ciò che potrebbe essere possibile»,«a». LedaLa Cina ha ...

