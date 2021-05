(Di venerdì 21 maggio 2021) Il sindaco del Comune di(Napoli), Ciro Bonajuto, ha conferito la, presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio eviolenza. La pergamena e le chiavi della città sono state consegnate al deputato Emanuele Fiano, delegato da. Con il conferimento dellala città diha inteso riconoscere “l’inestimabile contributo di, superstite dell’Olocausto e testimone dellaitaliana, contro ogni forma di odio e ...

Advertising

zazoomblog : Shoah Ercolano conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre - #Shoah #Ercolano… - occhio_notizie : Il Comune di Ercolano conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre: è l'ennesimo riconoscimento di questo gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Shoah Ercolano

Il Denaro

Dopo la, alcuni ebrei tornarono a Casale e trovarono la Sinagoga depredata ma ancora in piedi. Noi stiamo lavorando alla presentazione della nuova identità di. Un luogo orientato al ...... 27 gennaio, anche i luoghi dell'arte rivolgono il loro pensiero alle vittime della, con una ... Dal Museo del Novecento di Firenze al Parco archeologico di, ecco otto appuntamenti per non ...Il giorno 21 maggio è stata conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre da parte del sindaco di Ercolano ...Ercolano: cittadinanza onoraria a Liliana Segre, la cerimonia si terrà il 21 maggio nell’l’aula consiliare del Palazzo di Città ...