Sherlock Holmes Day: stasera in tv c'è il film con Robert Downey jr e Jude Law. Imperdibile!

Il 22 maggio è il Sherlock Holmes Day. Il giorno in cui in tutto il mondo si festeggia il detective più famoso di sempre. La festa comincia oggi con Sherlock Holmes di Guy Ritchie, il film da vedere assolutamente stasera in tv. Su Premium Cinema 1 (canale 313 HD), alle 21.15. Il film con Robert Downey jr e Jude Law nei costumi/arguzia/intuito del detective e del suo fido Watson.

