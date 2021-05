Sfera Ebbasta cerca artisti, come inviare demo a Billion Headz Music Group (Di venerdì 21 maggio 2021) Sfera Ebbasta cerca artisti. Il trapper ha condiviso nelle scorse ore sui social un’opportunità imperdibile per gli artisti emergenti che seguono lui e la sua etichetta discografica, la Billion Headz Music Group. Sfera Ebbasta cerca talenti da produrre con la sua etichetta, artisti che abbiano qualcosa da dire al pubblico e pronti per il debutto sul mercato discografico. “Vorresti essere il nuovo Sfera Ebbasta? Ok, oggi è il tuo giorno fortunato”, le parole del trapper che negli ultimi anni si è imposto sulla scena italiana. Ha lasciato anche l’indirizzo email al quale inviare i propri brani e ne consiglia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021). Il trapper ha condiviso nelle scorse ore sui social un’opportunità imperdibile per gliemergenti che seguono lui e la sua etichetta discografica, latalenti da produrre con la sua etichetta,che abbiano qualcosa da dire al pubblico e pronti per il debutto sul mercato discografico. “Vorresti essere il nuovo? Ok, oggi è il tuo giorno fortunato”, le parole del trapper che negli ultimi anni si è imposto sulla scena italiana. Ha lasciato anche l’indirizzo email al qualei propri brani e ne consiglia ...

Advertising

PensandodiPiu : 'Dimmi che ne sai dei momenti no...' Sfera Ebbasta - Bottiglie Privè - Guesu126 : @_helldonn_ @sferaebbasta XDVR e Sfera Ebbasta sono tutt'ora hit poi è caduto nel pop - lvuist91 : ancora non ho capito perché Sfera Ebbasta quando bacia le fans non si mette le vans - thevibept : #NowPlaying BABY - SFERA EBBASTA, J. BALVIN #ListenLive - blogsicilia : #notizie #sicilia Ernia torna con Sfera Ebbasta e Carl Brave in 'Di Notte' - -