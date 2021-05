Settimana fiacca per l'Europa, Milano sfiora i 25mila. Lunedì stacco cedole per 18 big a Piazza Affari (Di venerdì 21 maggio 2021) Venedì il Ftse Mib è stato il migliore con un rialzo dell'1,1%. Bene i dati su manifatturiero e servizi in Europa e negli Usa. Petrolio in rialzo, spread stabile a 116 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 maggio 2021) Venedì il Ftse Mib è stato il migliore con un rialzo dell'1,1%. Bene i dati su manifatturiero e servizi ine negli Usa. Petrolio in rialzo, spread stabile a 116 punti

Ultime Notizie dalla rete : Settimana fiacca Londra: si muove a passi da gigante Antofagasta Prepotente rialzo per la compagnia mineraria , che mostra una salita bruciante del 2,00% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Lo scenario di breve periodo dell' ...

Aprono in rialzo i listini americani. Europa in recupero, scende lo spread ...fiacca Londra. Sul mercato dei cambi, l'euro continua a rafforzarsi e vale ormai oltre 1 dollaro e 22 centesimi. Ripiegano leggermente, invece i prezzi delle materie prime: l'oro, che in settimana ...

ATP Lione 2021, Lorenzo Musetti sfida Bedene per la semifinale... e per Tsitsipas OA Sport Londra: si muove a passi da gigante Antofagasta Prepotente rialzo per la compagnia mineraria, che mostra una salita bruciante del 2,00% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE.

Previsioni Oro: Primo Target Raggiunto! Ora Qual è il Prossimo Obiettivo? Le previsioni rialziste dell’Oro stanno diventando man mano sempre più valide grazie alle news macroeconomiche (non volute, ma in parte preventivabili).

