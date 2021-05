Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di venerdì 21 maggio 2021) cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Nel gigantesco ecosistema di Serie e film che il mainstream ci propone, può capitare di perdere alcuni prodotti davvero di livello. Questa settimana ho separato i prodotti per “Gender”. Curiosamente ci sono Serie che ormai, felici o meno, appartengono al passato, e serial che abbracciano il futuro. È il caso di Halston, Serial politicamente corretto che narra la vicenda di uno stilista omosessuale, Roy Halston Frowick, interpretato da un magnifico Ewan Mc Gregor, in un lavoro contraddistinto da grande gusto stilistico, regia asciutta e tanta nostalgia per eleganza e stile. È un prodotto davvero ben fatto che mi sento di consigliare senza esitazioni, specialmente se siete amanti della moda e degli ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021)in tv: la rubrica di TPI Nel gigantesco ecosistema diche il mainstream ci propone, può capitare di perdere alcuni prodotti davvero di livello. Questa settimana ho separato i prodotti per “Gender”. Curiosamente ci sonoche ormai, felici o meno, appartengono al passato, e serial che abbracciano il futuro. È il caso di Halston, Serial politicamente corretto che narra la vicenda di uno stilista omosessuale, Roy Halston Frowick, interpretato da un magnifico Ewan Mc Gregor, in un lavoro contraddistinto da grande gusto stilistico, regia asciutta e tanta nostalgia per eleganza e stile. È un prodotto davvero ben fatto che mi sento diare senza esitazioni, specialmente se siete amanti della moda e degli ...

ZZiliani : SAPETE QUAL È LA DIFFERENZA TRA IL FILM “GUARDIE E LADRI” E LA ?@SerieA?? CHE IN SERIE A NON CI SONO LE GUARDIE. Bu… - Eurosport_IT : L'inizio di una leggenda: ecco come è nato il 'Divin Codino' di Roberto Baggio ???????? ?? - NetflixIT : Che bella la vita, se i personaggi di serie e film ascoltassero anche solo la metà dei nostri consigli dal divano. - NapoliBrasile : RT @ZZiliani: SAPETE QUAL È LA DIFFERENZA TRA IL FILM “GUARDIE E LADRI” E LA ?@SerieA?? CHE IN SERIE A NON CI SONO LE GUARDIE. Buon Venerdì… - cmsisabellaa : come sapete tutti ogni settimana faccio due cita, uno serie tv ed uno film. scrivetemi qui sotto delle serie tv o… -