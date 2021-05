Serie A ultime dai campi LIVE: Correa è recuperato (Di venerdì 21 maggio 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: ancora ai box Kovalenko nel penultimo allenamento prima del Milan.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Kovalenko. BENEVENTO – La Giornata: stagione conclusa in anticipo per Depaoli e Ionita. Ultimi giorni in A per i sanniti.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: ancora ai box Kovalenko nel penultimo allenamento prima del Milan.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Kovalenko. BENEVENTO – La Giornata: stagione conclusa in anticipo per Depaoli e Ionita. Ultimi giorni in A per i sanniti.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; ...

