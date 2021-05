Sequestrati 68 felini alla coppia del programma Netflix “Tiger King”: violate leggi su benessere animali (Di venerdì 21 maggio 2021) Sessantotto grandi felini, tra cui leoni e tigri, sono stati Sequestrati in Oklahoma a Jeff e Lauren Lowe, protagonisti del noto programma Netflix “Tiger King“. I due sono accusati di violare le leggi statunitensi che tutelano le specie minacciate a rischio di estinzione e il benessere degli animali. I funzionari federali del Dipartimento di Giustizia Usa hanno provveduto al sequestro di 7 leoni, 46 tigri, 15 ibridi leone-tigre e un giaguaro. Negli ultimi vent’anni, gli ispettori avevano sottoposto lo zoo a tre controlli, segnalando più volte la mancata cura degli animali. Molti di questi presentavano disturbi ossei dovuti alla carenza di calcio dovuta al consumo di carne disossata e macinata. La ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Sessantotto grandi, tra cui leoni e tigri, sono statiin Oklahoma a Jeff e Lauren Lowe, protagonisti del noto“. I due sono accusati di violare lestatunitensi che tutelano le specie minacciate a rischio di estinzione e ildegli. I funzionari federali del Dipartimento di Giustizia Usa hanno provveduto al sequestro di 7 leoni, 46 tigri, 15 ibridi leone-tigre e un giaguaro. Negli ultimi vent’anni, gli ispettori avevano sottoposto lo zoo a tre controlli, segnalando più volte la mancata cura degli. Molti di questi presentavano disturbi ossei dovuticarenza di calcio dovuta al consumo di carne disossata e macinata. La ...

