Sei personaggi esplorano la celebrità applicata a tutto | anche al profumo Chanel N 5

(Di venerdì 21 maggio 2021) «Numero 5 è più di una fragranza. Numero 5 è il profumo più famoso al mondo, è un mito, è un’opera d’arte, un masterpiece, e tutte queste cose lo rendono eterno». È la descrizione che Marion Cotillard, attrice testimonial di N°5, che quest’anno compie 100 anni, fa di questa fragranza che ha fatto la storia della profumeria e che ha acquisito la status di celebrity pur non essendo una persona. Perché il concetto di celebrità è qualcosa che continua ad evolversi e a cambiare nel tempo.

Advertising

CDamnfinecoffee : @Kiki8267791531 Concordo! Hanno buttato tutto nel cesso, e dopo sei mesi non è cambiato assolutamente nulla. La del… - _dorchadas : @shatteredcup_ Esattamente, a volte introduce personaggi e/o avvenimenti senza approfondire molto, poi prosegue il… - BHXG90bis : @QwertyZeroGhost Un X-Man pressoché al femminile a parte qualche eccezione, ambientato in epoca vittoriana. I primi… - teresa3345 : Sono 4 i personaggi che ci stanno sullo stomaco Fusani la marocchina LIBRANDI e PEDULLAe q capita il vignettista ma… - GMichele_NBA : @claudoe @fattoquotidiano Pur da una posizione privilegiata (sempre un principe sei) negli ultimi anni è diventata… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei personaggi

ANSA Nuova Europa

... all'imbrunire, verrà guidato dalla drammaturgia di/performer: i corpi dei danzatori/... Per te, che nonl'unico a percepire, sentire, muovere ed essere mosso, che desideri essere toccato. ......aveva tratto spunto dalla struttura della valle Antrona per caratterizzare uno dei... l'osservatore di arcobaleni e il manutentore di uno specchio che permesi l'anno illumina la piazza ...Per rendere omaggio ai i 100 anni di Chanel N°5, il profumo più famoso al mondo, la Maison francese ha voluto esplorare con una serie di talk di personaggi provenienti ... 40 anni fa e disse che ...Alcol, droghe, ansia e attacchi di panico. Dai 28 ai 32 anni il principe Harry ha vissuto il periodo più buio della sua vita. Tutto legato alla morte della madre, Lady Diana. Un “incubo” che il reale ...