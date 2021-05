Scuola, dalla dad alla web tv: nasce Fiori digitali. Capofila del progetto il liceo Genoino di Cava de’ Tirreni (Di venerdì 21 maggio 2021) Brevi video, riguardanti i diversi ambiti del sapere, per approfondire vari temi di studio ma anche per proporre ricerche inedite: sono le pillole didattiche, una forma di apprendimento 2.0 nata nel primo lockdown del 2020 e poi perfezionata nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, che diventano ora l’asse portante di “Fiori digitali”. Il progetto porterà alla creazione di una web tv patrocinata dagli Uffici scolastici regionali (Usr) di Veneto e Campania. Il progetto multimediale coinvolge sette istituti italiani, i cui studenti – coordinati dai rispettivi docenti – sono stati chiamati a realizzare le “pillole didattiche”, che Stefania Lombardi, dirigente scolastica del liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de Tirreni, ha ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Brevi video, riguardanti i diversi ambiti del sapere, per approfondire vari temi di studio ma anche per proporre ricerche inedite: sono le pillole didattiche, una forma di apprendimento 2.0 nata nel primo lockdown del 2020 e poi perfezionata nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, che diventano ora l’asse portante di “”. Ilporteràcreazione di una web tv patrocinata dagli Uffici scolastici regionali (Usr) di Veneto e Campania. Ilmultimediale coinvolge sette istituti italiani, i cui studenti – coordinati dai rispettivi docenti – sono stati chiamati a realizzare le “pillole didattiche”, che Stefania Lombardi, dirigente scolastica delscientifico “Andrea” dide, ha ...

