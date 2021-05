Scoperti nuovi 140 mila virus nell’intestino umano (Di venerdì 21 maggio 2021) Scoperti migliaia di nuovi virus del nostro intestino.Secondo quanto affermato in un articolo del 18 febbraio 2021 sulla rivista scientifica Cell, i ricercatori del Wellcome Sanger Institute e dell’Istituto Europeo di Bioinformatica, attraverso il metodo “metagenomico”, hanno identificato oltre 140 mila specie di virus nell’intestino umano, la metà delle quali erano finora sconosciute. L’analisi è stata eseguita prendendo come campioni persone per lo più sane provenienti da 28 nazioni diverse in tutti e sei i continenti. Caratteristiche dell’intestino umano L’intestino umano è caratterizzato da una straordinaria biodiversità, in esso è presente una vasta popolazione batterica, virale e micetica, raggruppata nel termine comune ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 21 maggio 2021)migliaia didel nostro intestino.Secondo quanto affermato in un articolo del 18 febbraio 2021 sulla rivista scientifica Cell, i ricercatori del Wellcome Sanger Institute e dell’Istituto Europeo di Bioinformatica, attraverso il metodo “metagenomico”, hanno identificato oltre 140specie di, la metà delle quali erano finora sconosciute. L’analisi è stata eseguita prendendo come campioni persone per lo più sane provenienti da 28 nazioni diverse in tutti e sei i continenti. Caratteristiche dell’intestinoL’intestinoè caratterizzato da una straordinaria biodiversità, in esso è presente una vasta popolazione batterica, virale e micetica, raggruppata nel termine comune ...

