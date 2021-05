Santoro | I professionisti dell' Antimafia oggi fanno la guerra anche a me

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) Michele, come hai vissuto la reazione scandalizzata del mondodi quello a te vicino in questi anni, al tuo libro (Nient’altro che la verità, Marsilio)? “A me vicino non so fino a che punto. Considera che quando in una mia trasmissione ospitai un’intervista al figlio di Provenzano sulle condizioni in carcere del padre era presente Salvatore Borsellino che mi rivolse un rimprovero accorato. E gli dissi che non si può non tener conto dei diritti di tutti i carcerati”. Inizia così una lunga conversazione con Michele, sul suo libro-inchiesta, fondato sulle rivelazioni del pentito di mafia Maurizio Avola, “l’ultimo uomo ad aver visto Paolo Borsellino negli occhi”. La tesi, che ha scatenato il dibattito nel mondo, è che ...