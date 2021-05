Sanità territoriale | quale futuro per Peschiera Borromeo? Risponderanno Giulio Gallera | Luigi Di Palma e Galdino Cassavia di ATS Milano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sanità territoriale

torredelgreco.demo-maggioli.it

Con l Organizzazione mondiale dellache stima addirittura tra il doppio e il triplo rispetto al numero di decessi registrati. A fornire questo quadro Samira Asma, vicedirettore generale ...A partire dallo scorso mese di febbraio per i contagi sul lavoro da Covid - 19 sembra delinearsi un inversione di tendenza rispetto al trend osservato nelle fasi precedenti della pandemia. Se lae assistenza sociale negli ultimi tre mesi scende sotto la soglia del 55% dei casi codificati riposizionandosi sugli stessi livelli dell estate 2020, grazie all efficacia delle vaccinazioni che ...(ANSA) - PISA, 21 MAG - Un team internazionale di medici e ricercatori ha dimostrato che, grazie a una particolare procedura chirurgica, si possono ridurre sino al 42% i rischi postoperatori di ictus ...I primi cittadini si sono aggiornati alla prossima settimana: vogliono più tempo per studiare il documento che comunque non convince. Voce: «Una proposta vuota che non tiene conto delle esigenze di ci ...