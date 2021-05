Advertising

iconanews : Salvini, Durigon? Temo cartelle esattoriali non mozioni 5s - frabarraco : RT @turebomber85: 'Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi' (Durigon, #Lega). Però Salvini pontifica su #Grillo e #Speranza e… - i_pmt : RT @BlackOutTotale: #Durigon è ancora la. La #Casellati pure. #Renzi ancora parla #Salvini rutta. #Berlusconi sta bene. La #Meloni cresce.… - Rodica17957578 : RT @BlackOutTotale: #Durigon è ancora la. La #Casellati pure. #Renzi ancora parla #Salvini rutta. #Berlusconi sta bene. La #Meloni cresce.… - Marcellinosuper : RT @baffi_francesco: Salvini finalmente può rientrare in casa alle 23 dopo aver portato fuori a pisciare Morelli e Durigon. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Durigon

La Gazzetta del Mezzogiorno

"Conabbiamo parlato di rottamazione delle cartelle esattoriali. Non temo le mozioni di sfiducia dei 5 Stelle, temo le cartelle esattoriali". Lo ha detto il leader della Lega Matteodurante ...lo ha fatto solamente perché ormai si era cacciato in un vicolo cieco' spiegano fonti di ... In cambio della Capitale (dove potrebbe spuntarla un nome gradito alla Lega tipoo un '...ROMA, 21 MAG - "Con Durigon abbiamo parlato di rottamazione delle cartelle esattoriali. Non temo le mozioni di sfiducia dei 5 Stelle, temo le cartelle esattoriali". Lo ha detto il leader della Lega Ma ...Debutto in pompa magna per “Ripartenza o Apocalisse, L’Italia al tempo del Covid”, il libro del consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. Intervenuto alla presentazione presso la s ...