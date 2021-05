Salvini critica Letta: 'E' un radical chic, figlio dei salotti' (Di venerdì 21 maggio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini non risparmia critiche e accuse al segretario del Pd Enrico Letta, divenuto ancor più ostile nei suoi confronti dopo la proposta di inserire una tassa sulle ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 maggio 2021) Il leader della Lega Matteonon risparmia critiche e accuse al segretario del Pd Enrico, divenuto ancor più ostile nei suoi confronti dopo la proposta di inserire una tassa sulle ...

Dote ai 18enni, Draghi gela Letta. L'affondo di Salvini Il segretario del Pd Enrico Letta, su 7, il settimanale del Corriere della Sera in edicola venerdì 21 maggio, ha lanciato una proposta di tassare l’1% ...

