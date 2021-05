Salvini al Foglio: "Letta? Parigi lo ha reso un radical chic. Contento il Pd..." (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi è Contento. Ride sotto la mascherina tricolore: “Non vedo l’ora di togliermela”. Senza dubbio, Matteo Salvini. Che bel giovedì per il Capitano. E il meglio deve ancora venire: nel pomeriggio Mario Draghi chiuderà una porta in faccia a Enrico Letta sulla proposta della tassa di successione. Appena sveglio l’ex ministro dell’Interno ha fatto il Papeete del Copasir, l’organismo parlamentare che vigila sui servizi segreti. “Questa mattina ho telefonato al presidente Volpi e gli ho detto: sai che c’è? Dimettiamoci, basta alibi, non siamo attaccati alle poltrone”. Mentre racconta questa piccola grande cosa al Foglio, il leader della Lega sembra pensare ad altro. Dice di avere un appuntamento “tra poco” nei suoi uffici del Senato “con due persone” e quindi è concentrato. Prima di ritornare alla base, si sottopone al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi è. Ride sotto la mascherina tricolore: “Non vedo l’ora di togliermela”. Senza dubbio, Matteo. Che bel giovedì per il Capitano. E il meglio deve ancora venire: nel pomeriggio Mario Draghi chiuderà una porta in faccia a Enricosulla proposta della tassa di successione. Appena sveglio l’ex ministro dell’Interno ha fatto il Papeete del Copasir, l’organismo parlamentare che vigila sui servizi segreti. “Questa mattina ho telefonato al presidente Volpi e gli ho detto: sai che c’è? Dimettiamoci, basta alibi, non siamo attaccati alle poltrone”. Mentre racconta questa piccola grande cosa al, il leader della Lega sembra pensare ad altro. Dice di avere un appuntamento “tra poco” nei suoi uffici del Senato “con due persone” e quindi è concentrato. Prima di ritornare alla base, si sottopone al ...

