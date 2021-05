«Salviamo le api» con il Soroptimist una nuova campagna educativa (Di venerdì 21 maggio 2021) Giovedì 20 è stata celebrata la giornata mondiale delle api e il Soroptimist di Bergamo, in occasione del centenario del sodalizio internazionale, ha deciso di portare avanti il progetto nazionale «L’oasi delle api», con numerose iniziative in favore della biodiversità. … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 maggio 2021) Giovedì 20 è stata celebrata la giornata mondiale delle api e ildi Bergamo, in occasione del centenario del sodalizio internazionale, ha deciso di portare avanti il progetto nazionale «L’oasi delle api», con numerose iniziative in favore della biodiversità. …

Advertising

anastasiamadam : RT @Greenpeace_ITA: ?? ?? Oggi è la #giornatamondialedelleapi! ! Sono sempre più a rischio nel nostro Paese, in Lombardia 10 milioni di api s… - molteni_luisa : RT @WWFitalia: Oggi è la #giornatamondialedelleapi Invitiamo i cittadini a firmare la petizione ICE 'Salviamo Api e Agricoltori' per dare… - molteni_luisa : RT @Greenpeace_ITA: ?? ?? Oggi è la #giornatamondialedelleapi! ! Sono sempre più a rischio nel nostro Paese, in Lombardia 10 milioni di api s… - Nena_Nina_Schi : RT @giamparomabcn: Foto bellissima...salviamo le api ,salviamo il mondo! #AngelinaJolie #NationalGeographic #api - URough09 : Le api stanno scomparendo. VIVE o MORTE dipende anche da NOI. #SalviamoLeApi insieme a @Greenpeace_ITA -