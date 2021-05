Salerno Pulita senza amministratore | Napoli | “Ci stiamo lavorando ancora”

(Di venerdì 21 maggio 2021) di Erika Noschese “Ci”. Così il sindaco di, Vincenzoreplica alla domanda sul nome del nuovodelegato della, dopo le dimissioni – risalenti a circa due mesi fa – del presidente Antonio Ferraro. “Sul nome del nuovo vertice dici”, ha infatti dichiarato il primo cittadino intervenuto ieri in occasione dell’inaugurazione della piattaforma ecologica per Giovi Montena, zona da sempre esclusa dalla raccolta differenziata a causa delle difficoltà che riscontrano gli operatori ecologici di. Un’iniziativa che ha visto protagonista il consigliere comunale, capogruppo del ...

Advertising

salernotoday : Il nodo Salerno Pulita e i raid notturni nei rifiuti, parla il sindaco: 'Controlli delle forze dell'ordine'… - LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ Rifiuti, la city-pattumiera: Salerno Pulita a un bivio LEGGI QUI --> - salernotoday : Mancato confronto con la Governance Salerno Pulita: l'appello di Capezzuto (Cgil) - ottopagine : Salerno Pulita, il silenzio del Comune preoccupa i sindacati #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Pulita

la Città di Salerno

Occorre però che insieme con lo stadio accogliente, si presenti anche una città ordinata ee con un piano traffico capace di evitare il caos cui pure abbiano dovuto assistere in questi ultimi ...Il centro storico cittadino invaso dai rifiuti. Ancora un'amara sorpresa per gli operatori diche, ieri mattina, hanno fatto i conti con bustoni di indifferenziata lasciati dinanzi ai portoni In più punti della città, anche al centro, gli addetti dinon sono ...Possibile traffico clandestino di rifiuti e un aggravio di lavoro per i dipendenti di Salerno Pulita. Questa la denuncia che Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel Salerno, ha inviato al ...StampaPossibile traffico clandestino di rifiuti e un aggravio di lavoro per i dipendenti di Salerno Pulita. Questa la denuncia che Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel Salerno, ha invia ...