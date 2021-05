Salernitana, Lotito: “Rispettare la città e le regole, ci impegneremo per proseguire quanto fatto fino ad ora” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Noi oggi ci troviamo di fronte a un problema normativo. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione che contemperi le esigenze della città con le esigenze e il rispetto delle regole. Faremo del tutto affinchè la Salernitana continui in questo tragitto, in questo percorso di solidità, di forza sportiva e, soprattutto, di organizzazione”. Queste le parole di Claudio Lotito, co-patron della Salernitana, intervenuto alla cerimonia di premiazione della squadra per la promozione in serie A. “E’ nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto quello che abbiamo fatto. Vogliamo che la Salernitana continui in questo cammino perchè oggi è una delle 20 società del calcio che conta. Lo dico perchè sono anche un rappresentante di quella ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) “Noi oggi ci troviamo di fronte a un problema normativo. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione che contemperi le esigenze dellacon le esigenze e il rispetto delle. Faremo del tutto affinchè lacontinui in questo tragitto, in questo percorso di solidità, di forza sportiva e, soprattutto, di organizzazione”. Queste le parole di Claudio, co-patron della, intervenuto alla cerimonia di premiazione della squadra per la promozione in serie A. “E’ nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto quello che abbiamo. Vogliamo che lacontinui in questo cammino perchè oggi è una delle 20 società del calcio che conta. Lo dico perchè sono anche un rappresentante di quella ...

