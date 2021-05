Salernitana in A, Lotito: “Cerchiamo soluzione rispettosa delle regole” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Noi oggi ci troviamo purtroppo di fronte a un problema, che è normativo. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione che contemperi le esigenze della città con il rispetto delle regole“. Lo ha detto Claudio Lotito, co-patron della Salernitana, alla cerimonia di premiazione organizzata dal Comune per celebrare la promozione in serie A della squadra campana. Parlando della questione multiproprietà, per la quale dovrà cedere le sue quote entro il 25 giugno, l’imprenditore ha spiegato: “Faremo di tutto affinché la Salernitana continui in questo tragitto, in questo percorso di solidità, di forza sportiva e, soprattutto, di organizzazione”. Lotito ha garantito: “E’ nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Noi oggi ci troviamo purtroppo di fronte a un problema, che è normativo. Dobbiamo cercare di trovare unache contemperi le esigenze della città con il rispetto“. Lo ha detto Claudio, co-patron della, alla cerimonia di premiazione organizzata dal Comune per celebrare la promozione in serie A della squadra campana. Parlando della questione multiproprietà, per la quale dovrà cedere le sue quote entro il 25 giugno, l’imprenditore ha spiegato: “Faremo di tutto affinché lacontinui in questo tragitto, in questo percorso di solidità, di forza sportiva e, soprattutto, di organizzazione”.ha garantito: “E’ nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto ...

