Rula Jebreal torna sul caso Propaganda Live: «Ho voluto lanciare un segnale. Bisogna imporre la parità per legge» – Video (Di venerdì 21 maggio 2021) Piazzapulita, Rula Jebreal e Corrado Formigli La rinuncia a Propaganda Live per la scarsa presenza femminile? Un atto di sensibilizzazione. Rula Jebreal non solo non ha riconosciuto la precipitosità di quel suo gesto, ma ne ha ribadito le ragioni. Ad una settimana dal forfait rifilato a Diego Bianchi, alias Zoro, per averla invitata come unica ospite donna, ieri sera la giornalista è tornata sull’argomento a Piazzapulita, sollecitata dal conduttore Corrado Formigli. “Ho voluto fare quello che ho fatto perché per anni ho sollevato la questione privatamente, con tutte le trasmissioni dove sono stata. Con autori, giornalisti, anche con direttori, direttamente e indirettamente. Non sono mai stata ascoltata“ ha affermato Rula ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Piazzapulita,e Corrado Formigli La rinuncia aper la scarsa presenza femminile? Un atto di sensibilizzazione.non solo non ha riconosciuto la precipitosità di quel suo gesto, ma ne ha ribadito le ragioni. Ad una settimana dal forfait rifilato a Diego Bianchi, alias Zoro, per averla invitata come unica ospite donna, ieri sera la giornalista èta sull’argomento a Piazzapulita, sollecitata dal conduttore Corrado Formigli. “Hofare quello che ho fatto perché per anni ho sollevato la questione privatamente, con tutte le trasmissioni dove sono stata. Con autori, giornalisti, anche con direttori, direttamente e indirettamente. Non sono mai stata ascoltata“ ha affermato...

Advertising

La7tv : #atlantide Il commosso appello di @rulajebreal alle istituzioni mondiali ed europee per fermare la #guerra tra… - andreapurgatori : LA GUERRA INFINITA. Cronaca e storia di un conflitto lungo 73 anni. #atlantide (21.15 #La7} Rula Jebreal… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - P_M_1960 : @angy52 Non sono affatto sgarbato, se ti è sembrato che così mi scuso ma purtroppo il problema è serio e pertanto v… - Quinta00876879 : RT @PiazzapulitaLA7: Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel correggere… -