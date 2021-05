Ruben Dias | la scommessa vinta da Guardiola

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 maggio 2021)nel contesto difensivo del Manchester City ha avuto un impatto esplosivo. Pepha creduto in lui, così come il club che ha speso 65 di milioni per assicurarsi le prestazioni dell’ex difensore del Benfica. Sin dall’inizio della sua avventura inglese, iniziata la scorsa estate,ha dimostrato di essere non solo titolare ma anche il leader del Manchester City, come quel Vincent Kompany che ha trascinato i cugini dei Red Devils a numerosi successi. Come un veterano si è rivelato protagonista sia in Premier League che in Champions League. Ha sfidato i validissimi reparti offensivi inglesi, convinto gli scettici che vedevano in lui l’ennesimo flop dei Citisenz fino ad arrivare a conquistare il titolo personale di miglior giocatore della Premier League. Un risultato che certifica la ...