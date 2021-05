Ronald Greene | il video choc dell’uomo ucciso dalla polizia in Louisiana

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Mi dispiace, ho paura, sono un vostro fratello”: queste sono le parole chepronuncia nel crudissimoottenuto e pubblicato da Associated Press in cui gli agenti lo prendono a calci mentre è a terra dopo averlo colpito con il taser.è morto nel 2019, ma il filmato è stato diffuso solo ora Siamo in, a Monroe, è il 29 maggio 2019 e, che aveva 49 anni, viene pestato a morte. L’America è scossa da un altroshock che mostra agenti dellache spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci. Allora il rapporto dellaState Patrol aveva riportato che ...

Advertising

Corriere : Usa, un altro afroamericano pestato a morte dalla polizia (dopo una scarica di taser) - antoruotolo : RT @Corriere: Usa, un altro afroamericano picchiato a morte dalla polizia (dopo una scarica di taser) - tino_sturmer : Ma basta con questa solfa, dai. se vogliamo metterla su questo piano, quanti “bianchi caucasici” vengono allora ucc… - Cinzia61G : RT @Corriere: Usa, un altro afroamericano picchiato a morte dalla polizia (dopo una scarica di taser) - SusannaCamusso : RT @giuliocavalli: Questa volta è toccato a Ronald Greene, ammazzato dalla polizia americana mentre gridava «ho paura», «sono vostro fratel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronald Greene

Corriere della Sera

, un afroamericano di 49 anni, disarmato, è stato ucciso a calci e pugni da poliziotti in Louisiana nel 2019. Le immagini shock del pestaggio sono state riprese dalla body cam di uno dei ..." L'America è scossa da un altro video shock che mostra agenti della Louisiana che spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci, un afroamericano che nel 2019 è morto durante l'arresto. Allora il rapporto della Louisiana State Patrol aveva riportato che Green era morto durante l'arresto, dopo un inseguimento con ...Mi spiace, sono vostro fratello, ho paura, ho paura, ho paura… Queste parole grida l’uomo insanguinato nel video, mentre altri uomini sopra di lui lo pestano a morte, prima di abbandonarlo sull’asfalt ...«Un decreto per l'Italia che guarda al futuro e non lascia indietro nessuno». Così il premier Mario Draghi ha presentato il decreto Sostegni bis, approvato in Consiglio dei ministri, che prevede misur ...