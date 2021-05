Roma: «Siamo qui per vedere il Colosseo, anzi per cercare lavoro», ma erano ladri, la scoperta dopo il controllo della Polizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Nella mattinata di ieri si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio in zona Tor Carbone da parte degli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, dove hanno partecipato anche 3 unità operative del Reparto Prevenzione Crimine e 1 unità cinofila. In particolare tre cittadini stranieri di nazionalità georgiana sono stati condotti presso l’Ufficio immigrazione poiché risultati irregolari sul territorio nazionale. Durante le fasi del controllo inoltre, interpellati in merito alla loro provenienza nonché ai motivi di presenza nella Capitale, hanno riferito di “risiedere a Napoli e di essere a Roma con l’intento di vedere il Colosseo”. Ma subito dopo hanno cambiato versione. Ora “erano sì di Napoli ma per motivi di “Studio” in viaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Nella mattinata di ieri si è svolto un servizio distraordinario del territorio in zona Tor Carbone da parte degli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, dove hanno partecipato anche 3 unità operative del Reparto Prevenzione Crimine e 1 unità cinofila. In particolare tre cittadini stranieri di nazionalità georgiana sono stati condotti presso l’Ufficio immigrazione poiché risultati irregolari sul territorio nazionale. Durante le fasi delinoltre, interpellati in merito alla loro provenienza nonché ai motivi di presenza nella Capitale, hanno riferito di “risiedere a Napoli e di essere acon l’intento diil”. Ma subitohanno cambiato versione. Ora “sì di Napoli ma per motivi di “Studio” in viaggio ...

