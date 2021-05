Roma, mercato del falso scoperto all’Esquilino: stroncato giro d’affari per 2 milioni, 7 cinesi denunciati (Di venerdì 21 maggio 2021) mercato del falso nel quartiere Esquilino a Roma. Erano pronte a invadere il mercato della Capitale le calzature riproducenti i marchi e i modelli di note griffe scoperte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria otto persone. I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego, pattugliando il quartiere Esquilino, sono stati attirati dal “via vai” di cittadini di origine africana nei pressi di alcuni show room gestiti da cittadini cinesi. Il controllo delle attività commerciali, in cui erano esposti scarpe “Hermes”, “Balenciaga”, “Alexander McQueen” e “Birkenstock”, ha permesso di appurare la contraffazione dei prodotti in questione. Esquilino: 7 persone denunciate Gli accertamenti sono stati quindi estesi a 5 magazzini, dislocati nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021)delnel quartiere Esquilino a. Erano pronte a invadere ildella Capitale le calzature riproducenti i marchi e i modelli di note griffe scoperte dai Finanzieri del Comando Provinciale diche hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria otto persone. I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego, pattugliando il quartiere Esquilino, sono stati attirati dal “via vai” di cittadini di origine africana nei pressi di alcuni show room gestiti da cittadini. Il controllo delle attività commerciali, in cui erano esposti scarpe “Hermes”, “Balenciaga”, “Alexander McQueen” e “Birkenstock”, ha permesso di appurare la contraffazione dei prodotti in questione. Esquilino: 7 persone denunciate Gli accertamenti sono stati quindi estesi a 5 magazzini, dislocati nella ...

