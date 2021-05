Roma: manifestazione Montecitorio, protesta si sposta verso Global Health Summit (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Dopo gli scontri di questa mattina a due passi da Palazzo Chigi tra i manifestanti del gruppo 'disoccupati 7 novembre Bagnoli', gli operai FedEx-Tnt che aderiscono ai Cobas e le forze dell'ordine -con il bilancio di un carabiniere ferito e 7 identificati- la protesta si è spostata al quartiere Monteverde, zona San Pancrazio. Assieme al collettivo Militant e Fronte della gioventù Comunista, i manifestanti puntano ora al Global Health Summit in corso a Villa Pamphili con il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. La manifestazione -che pone anche il tema della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini anti-Covid- dovrebbe poi proseguire fino al ministero della Salute. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021), 21 mag. (Adnkronos) - Dopo gli scontri di questa mattina a due passi da Palazzo Chigi tra i manifestanti del gruppo 'disoccupati 7 novembre Bagnoli', gli operai FedEx-Tnt che aderiscono ai Cobas e le forze dell'ordine -con il bilancio di un carabiniere ferito e 7 identificati- lasi èta al quartiere Monteverde, zona San Pancrazio. Assieme al collettivo Militant e Fronte della gioventù Comunista, i manifestanti puntano ora alin corso a Villa Pamphili con il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. La-che pone anche il tema della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini anti-Covid- dovrebbe poi proseguire fino al ministero della Salute.

