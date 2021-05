Roma, il proprietario di una palestra: 'Dai debiti volevano salvarmi solo gli usurai, 150 euro a settimana di interesse ogni10mila euro ... (Di venerdì 21 maggio 2021) Stava per perdere tutto, Mario (nome di fantasia). La sua palestra e il lavoro di una vita, infatti, stavano finendo nelle mani sbagliate: quelle degli strozzini. Come si è trovato in questa ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Stava per perdere tutto, Mario (nome di fantasia). La suae il lavoro di una vita, infatti, stavano finendo nelle mani sbagliate: quelle degli strozzini. Come si è trovato in questa ...

Advertising

solorobabuona : @Claugia1977 @vecchiemaniere4 @asroma192722 Ti dico che prima del derby ha caricato in maniera quasi sorprendente l… - tisthedamnFra : wikihow to farsi piombare addosso annunci di posti decenti che non costino un rene a Roma @/figlio del proprietario… - sciltian : @michele_genchi @AndreaMarcucci Oh per altro l'82% degli italiani è proprietario di prima casa. Chi vive a Milano,… - AnnaScorza : RT @Poesiaitalia: Nella stanza 346 il tempo è fermo al 27 agosto 1950, il giorno dell’addio di Cesare Pavese. Il proprietario dell’Hotel R… - AsteGmail : @DinoGiarrusso @danielaranieri @fattoquotidiano @virginiaraggi @LaNotiziaTweet Ho visto entrambi e ho subito postat… -