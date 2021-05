Roma, domani Zaniolo in Austria: si attende l’ok per tornare in campo (Di venerdì 21 maggio 2021) Nicolò Zaniolo volerà domani in Austria dal dottor Fink per la visita decisiva per il ritorno in campo Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo si avvicina. Nella giornata di domani, il talento della Roma volerà in Austria dal dott. Fink per la visita decisiva per valutare il recupero dall’infortunio al ginocchio. Il calciatore potrebbe avere il via liberà definitivo e potrebbe scendere in campo nel finale di stagione della Primavera giallorossa nelle ultime partite della stagione regolamentare. L'”esordio” di Zaniolo con la squadra di De Rossi potrebbe arrivare il 26 maggio contro il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Nicolòvoleràindal dottor Fink per la visita decisiva per il ritorno inIl ritorno indi Nicolòsi avvicina. Nella giornata di, il talento dellavolerà indal dott. Fink per la visita decisiva per valutare il recupero dall’infortunio al ginocchio. Il calciatore potrebbe avere il via liberà definitivo e potrebbe scendere innel finale di stagione della Primavera giallorossa nelle ultime partite della stagione regolamentare. L'”esordio” dicon la squadra di De Rossi potrebbe arrivare il 26 maggio contro il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

