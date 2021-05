Roma, baby gang rapinò un rider: identificato e denunciato 16enne (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 maggio 2021 " È stato identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione Trullo, a Roma, uno dei componenti della baby gang che lo scorso 20 dicembre aveva rapinato in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021), 21 maggio 2021 " È statoa piede libero dai carabinieri della stazione Trullo, a, uno dei componenti dellache lo scorso 20 dicembre aveva rapinato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma baby Roma, baby gang rapinò un rider: identificato e denunciato 16enne Roma, 21 maggio 2021 " È stato identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione Trullo, a Roma, uno dei componenti della baby gang che lo scorso 20 dicembre aveva rapinato in via Piero Calamandrei un rider 41enne dopo aver ordinato del cibo d'asporto tramite un noto servizio di delivery. ...

Colleferro " Baby ladra in trasferta, arrestata dai Carabinieri La baby ladra, all'interno di un supermercato del centro colleferrino, approfittando dell'afflusso di ... mentre la ladruncola è stata arrestata e portata nel Centro di Accoglienza Minorile di Roma. 0 ...

Colleferro: 17enne ruba 500 euro di merce. Viene fermata e finge di non sapere l’italiano Una 17enne, domiciliata presso uno dei campi nomadi della Capitale e con numerosi precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di furto aggravato. La razzia ...

