Roma, arrestato 51enne: era andato sotto casa della sua ex per molestarla (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 maggio 2021 " Si stava recando dall'ex compagna per molestarla : i carabinieri hanno arrestato un 51enne di Fiumicino, già ai domiciliari per maltrattamenti nei confronti della partner. Le ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021), 21 maggio 2021 " Si stava recando dall'ex compagna per: i carabinieri hannoundi Fiumicino, già ai domiciliari per maltrattamenti nei confrontipartner. Le ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: gestiva canali social dove i clienti potevano selezionare tipo e quantità di droga da acquistare, pagare in B… - FBiasin : 'Ieri il padre dell'Under 21 azzurro #Scamacca è entrato a #Trigoria con una spranga, indossava una felpa del… - tigrotta60 : RT @_Carabinieri_: Roma: gestiva canali social dove i clienti potevano selezionare tipo e quantità di droga da acquistare, pagare in Bitcoi… - lilianamaria90 : RT @InMonsterland: #Foggia è in tendenza, manco avessero arrestato il sindaco dei Roma. Ovviamente tutto per dire che il cdx è ladro e blab… - InMonsterland : #Foggia è in tendenza, manco avessero arrestato il sindaco dei Roma. Ovviamente tutto per dire che il cdx è ladro e… -