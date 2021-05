Roberto Baggio: Sogno ancora quel rigore al Brasile (Di venerdì 21 maggio 2021) «Sono Baggio, un film di sogni e sacrifici» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 12, di Beatrice Bertuccioli. Di gol, nel corso della sua carriera, ne ha segnati ben 291 ma c’è quel rigore sbagliato che incombe come un incubo su quella straordinaria messe. Da quel pallone che va a finire sopra la traversa della porta del Brasile, nella finale dei Mondiali americani del 1994, parte II divin codino, il film che ripercorre alcuni momenti della vita e della carriera di Roberto Baggio, su Netflix dal 26 maggio. Diretto da Letizia Lamartire, con Andrea Arcangeli nella parte di Baggio, il film punta a raccontare L’uomo dietro il campione, come recita anche il titolo della canzone appositamente composta da Diodato. Baggio, le ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 21 maggio 2021) «Sono, un film di sogni e sacrifici» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 12, di Beatrice Bertuccioli. Di gol, nel corso della sua carriera, ne ha segnati ben 291 ma c’èsbagliato che incombe come un incubo sula straordinaria messe. Dapallone che va a finire sopra la traversa della porta del, nella finale dei Mondiali americani del 1994, parte II divin codino, il film che ripercorre alcuni momenti della vita e della carriera di, su Netflix dal 26 maggio. Diretto da Letizia Lamartire, con Andrea Arcangeli nella parte di, il film punta a raccontare L’uomo dietro il campione, come recita anche il titolo della canzone appositamente composta da Diodato., le ...

Advertising

crazybalzano : Alzi la mano a chi frega meno di un cazzo della serie su Roberto #Baggio di #Netflix ??? - marioalbanese1 : RT @TweetGino: Ho visto più volte giocare Roberto #Baggio. Nessun altro italiano gli si avvicina come classe, come tecnica, come bellezza d… - VanityFairIt : Su Netflix, dal 26 maggio, arriva «Il Divin Codino», il film dedicato al leggendario fantasista azzurro - Iltoscano5 : 'Coloro che fanno sforzi continui sono sempre pieni di speranza. Abbracciate i vostri sogni e inseguiteli. Gli eroi… - infoitsport : Roberto Baggio: cosa fa oggi e quanto guadagna -