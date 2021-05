Roberto Angelini si prende una pausa da Propaganda Live (Di venerdì 21 maggio 2021) Attraverso un post su Instagram, il musicista e cantante Roberto Angelini annuncia la decisione di lasciare temporaneamente Propaganda Live Non c’è pace per “Propaganda Live”: dopo la polemica della scorsa settimana con Rula Jebreal (qui la notizia completa), la trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi, alias Zoro, deve fare i conti con l’addio temporaneo di Roberto Angelini. Il cantante e musicista ha infatti annunciato, attraverso un post su Instagram, di volersi prendere una pausa dopo le polemiche che lo hanno travolto in queste settimane, per essersi scagliato contro una donna – che lui definiva sua amica – “colpevole” di aver denunciato il fatto che lavorasse per lui in nero presso il ristorante ... Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) Attraverso un post su Instagram, il musicista e cantanteannuncia la decisione di lasciare temporaneamenteNon c’è pace per “”: dopo la polemica della scorsa settimana con Rula Jebreal (qui la notizia completa), la trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi, alias Zoro, deve fare i conti con l’addio temporaneo di. Il cantante e musicista ha infatti annunciato, attraverso un post su Instagram, di volersire unadopo le polemiche che lo hanno travolto in queste settimane, per essersi scagliato contro una donna – che lui definiva sua amica – “colpevole” di aver denunciato il fatto che lavorasse per lui in nero presso il ristorante ...

HuffPostItalia : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa. Chiedo scusa ancora' - LegaSalvini : DAGOSPIA: 'IL MUSICISTA ROBERTO ANGELINI LASCIA #PROPAGANDALIVE: HA RICEVUTO UNA MULTA DA 15MILA EURO PER AVER FATT… - repubblica : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa'. E si scusa ancora dopo la bufera - PoldoB : RT @Giul_Granato: E no, caro Roberto Angelini. Non funziona così. 'Un piccolo imprenditore cosa avrebbe potuto fare?' Semplicemente un con… - PoldoB : RT @tpi: Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la prossima ospite… -