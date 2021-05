Roberto Angelini si auto-sospende da Propaganda Live (Di venerdì 21 maggio 2021) Roberto Angelini ha deciso di lasciare Propaganda Live dopo il caso dell’amica fatta lavorare in nero per il suo ristorante. “Chiesto scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo un pausa”. Con queste parole pubblicate sul proprio profilo Instagram, Roberto Angelini ha annunciato la decisione di auto-sospendersi da Propaganda Live, di cui è membro fisso del cast in qualità di chitarrista della Propaganda Orkestra. La decisione di lasciare il programma di La 7 (non è chiaro se definitivamente, ma non sembrerebbe dal post) è arrivata dopo una settimana di polemiche dovute al “caso” dell’amica assunta in nero per il suo ristorante a Roma. ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 21 maggio 2021)ha deciso di lasciaredopo il caso dell’amica fatta lavorare in nero per il suo ristorante. “Chiesto scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo un pausa”. Con queste parole pubblicate sul proprio profilo Instagram,ha annunciato la decisione dirsi da, di cui è membro fisso del cast in qualità di chitarrista dellaOrkestra. La decisione di lasciare il programma di La 7 (non è chiaro se definitivamente, ma non sembrerebbe dal post) è arrivata dopo una settimana di polemiche dovute al “caso” dell’amica assunta in nero per il suo ristorante a Roma. ...

