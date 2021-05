(Di venerdì 21 maggio 2021) D’ora in poi, in luogo della leggendaria foto di Pio XII che solleva le braccia al cielo dopo il bombardamento di San Lorenzo, tutte le volte che passerò proprio da piazzale del Verano, mi sembrerà di scorgere invece il cantantementre ripone la sua Fender nella custodia, non lontano dal suo ristorante di sushi; effettivamente, un passaggio epocale. La singolare vicenda del cantante, chitarrista e ristoratore, presenza fissa nel format di Diego Bianchi “Zoro” su La7, “Propaganda live”,, per i molti suoi amici Bob, lo stesso che sembra avere impiegato senza regolare contratto una giovane dipendente, definendola nel momento della difficoltà con parole poco amichevoli, ha scatenato molte considerazioni sui social, discussioni che continuano a conquistare spazio e attenzione ancora adesso ...

HuffPostItalia : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa. Chiedo scusa ancora' - LegaSalvini : DAGOSPIA: 'IL MUSICISTA ROBERTO ANGELINI LASCIA #PROPAGANDALIVE: HA RICEVUTO UNA MULTA DA 15MILA EURO PER AVER FATT… - tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - HuffPostItalia : Roberto Angelini e l'amichettismo - fulvioabbate : Roberto Angelini e l'amichettismo (di Fulvio Abbate) @welikeduel #fulvioabbate #amichettismo #robertoangelini… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Angelini

Caccia e pesca:Biasci; 11. Commercio ambulante: Gabriele Gabbriellini; 12. Cultura: Massimiliano Baldini; 13. Difesa: Gino Tornusciolo; 14. Disabilità: Pierfrancesco; 15. Economia: ...Con questo semplice messaggioha annunciato sui social che per un po' starà in disparte . L'errore di cui parla è naturalmente quello di avere fatto lavorare in nero una persona che ...Come ogni venerdì torna in prima serata su La 7 Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che con ironia, ...Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 21 maggio, con Diego Bianchi ’Zoro' e il suo Propaganda Live , in onda in ...