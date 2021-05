Roberta Lena | discesa all’inferno e presa di coscienza

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 22 maggio 2021) «Mamacita, ti volevo mettere al corrente che tra una settimana parto.» Quando mi chiama mamacita c’è il trucco. «E dove vai?» «In Rojava.» «Dov’è?» «In Siria.» … No, non scherzare, in Siria c’è la guerra, non si va in Siria.» «Vado in Rojava.» «Cos’è?» «Siria del Nord, un pezzo di terra dove i curdi hanno realizzato l’unica rivoluzione riuscita di questo secolo e dove c’è la pace.» «???» «Una rivoluzione partita dalle donne: Stato sociale, ambientalismo, libertà di religione, uguaglianza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.