Rizzo ad Anni 20 attacca Luxuria: “Mi stai antipatico”. La replica: “Attacco omofobo” (video) (Di venerdì 21 maggio 2021) Scintille ieri sera in diretta tv ad Anni 20 su Raidue, tra Marco Rizzo e Vladimir Luxuria. L’esponente comunista, contrario al Ddl Zan, ha attaccato il politico trans con una alcune considerazioni taglienti. “A me Luxuria sta antipatico, sta antipatica”, ha detto Rizzo intervistato da Francesca Parisella. La risposta di Luxuria ha fatto capire che aria tirerà con il ddl Zan, in vigore. Prima ha parlato di Rizzo come un comunista che rimpiange i tempi dei gulag sovietici. Quando gli omosessuali andavano in prigione o nei campi di concentramento. E poi ha parlato della “sua omofobia, la sua transfobia…”. Se fosse solo per il termine usato da Rizzo, “Mi sta antipatico”, sarebbe davvero allarmante. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Scintille ieri sera in diretta tv ad20 su Raidue, tra Marcoe Vladimir. L’esponente comunista, contrario al Ddl Zan, hato il politico trans con una alcune considerazioni taglienti. “A mesta, sta antipatica”, ha dettointervistato da Francesca Parisella. La risposta diha fatto capire che aria tirerà con il ddl Zan, in vigore. Prima ha parlato dicome un comunista che rimpiange i tempi dei gulag sovietici. Quando gli omosessuali andavano in prigione o nei campi di concentramento. E poi ha parlato della “sua omofobia, la sua transfobia…”. Se fosse solo per il termine usato da, “Mi sta”, sarebbe davvero allarmante. LEGGI ...

SecolodItalia1 : Rizzo ad Anni 20 attacca Luxuria: “Mi stai antipatico”. La replica: “Attacco omofobo” (video)… - genx52 : @toohistoricism @massimo75829469 @MarcoRizzoPC @RoccoOriginal1 nel 2014. a 55 anni, si lamentava perchè con un vit… - alexbintqaboos1 : Complimenti a Marco Rizzo per il suo intervento a Anni 20. Il volto autentico di una sinistra sana e pura. Non come… - Labatarde2 : @stebaraz Rizzo è la caricatura del cliché del comunista anni 50. Manco mio padre che era del '24 e prima di morire… - Asiaest : Rizzo non lo accetta, ma nel 2021 lui rappresenta un uomo di destra,l'equivalente di un uomo di sinistra dei primi… -