Rita Guarino e Juventus Women il divorzio era nell'aria (Di venerdì 21 maggio 2021) Adesso è ufficiale. Rita Guarino non sarà l'allenatore della Juventus Women nella prossima stagione. La notizia è stata diramate dal club attraverso un comunicato ma era nell'aria già da qualche giorno, almeno da quando l'Arsenal aveva chiuso il suo rapporto con Joe Montemurro. Si perché sembrerebbe essere proprio lui il prossimo titolare della panchina bianconera al femminile. Secondo quanto fatto trapelare qualche giorno fa Montemurro lascerà i gunners al termine di questo mese dopo aver passato oltre tre anni a Londra. Nonostante il rinnovo del contratto, sbandierato in tempi non sospetti, che avrebbe legato anche il prossimo anno Rita Guarino alla Juventus, le strade si separano al termine di un percorso iniziato nel 2017 e che ha portato a ...

