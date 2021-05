Rioccupazione, espansione e solidarietà: le (deboli) misure sul lavoro nel Decreto Sostegni bis (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Decreto Sostegni bis, appena varato dal Governo, contiene un corposo pacchetto di misure sul lavoro, che nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbero aiutare il sistema economico e produttivo ad attenuare la crisi occupazionale che, con tutta probabilità, verrà a crearsi con la fine del divieto di licenziamento. Questo piano ruota intorno a tre istituti: il contratto di Rioccupazione, il contratto di espansione e il contratto di solidarietà. Un piano che non sembra destinato a incidere in profondità nelle scelte delle imprese, in quanto si compone di istituti la cui convenienza è tutta da verificare (il contratto di Rioccupazione) o che già esistono nel mercato del lavoro (il contratto di espansione e il ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilbis, appena varato dal Governo, contiene un corposo pacchetto disul, che nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbero aiutare il sistema economico e produttivo ad attenuare la crisi occupazionale che, con tutta probabilità, verrà a crearsi con la fine del divieto di licenziamento. Questo piano ruota intorno a tre istituti: il contratto di, il contratto die il contratto di. Un piano che non sembra destinato a incidere in profondità nelle scelte delle imprese, in quanto si compone di istituti la cui convenienza è tutta da verificare (il contratto di) o che già esistono nel mercato del(il contratto die il ...

Advertising

StudioDonati : Nel #Sostegnibis diverse misure per il lavoro come: - il contratto di rioccupazione incentivato - riduzione della… - Henri_Filipuzzi : Sostegni bis: come funzionano i contratti di ricollocazione, solidarietà ed espansione - Il Sole 24 ORE @sole24ore - AMarco1987 : Sostegni bis: come funzionano i contratti di ricollocazione, solidarietà ed espansione - Il Sole 24 ORE @sole24ore - fisco24_info : Sostegni bis: come funzionano i contratti di ricollocazione, solidarietà ed espansione: Nel nuovo pacchetto del dec… - SimoneSgueo : #Law #Economy - Sostegni bis: come funzionano i contratti di rioccupazione, di solidarietà, di espansione… -