Rimborsi arbitrali gonfiati: La Penna e Pasqua rischiano lo stop alla carriera (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo quanto riporta La Stampa, Pasqua, La Penna e Robilotta rischiano lo stop alla carriera dopo lo scandalo che li vede coinvolti Ieri pomeriggio è scoppiato lo scandalo riguardante il mondo arbitrale a causa di alcuni Rimborsi spese gonfiati dagli stessi direttori di gara. La Stampa approfondisce il tema nelle sue pagine e aggiunge che i tre arbitri fermati (La Penna, Pasqua e Robilotta) rischiano la carriera. Dopo essere finiti fuori dai radar da un mese, adesso sono sotto osservazione ed a breve dovrebbe arrivare il verdetto degli 007 federali con i tre arbitri che rischiano lo stop alla carriera. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo quanto riporta La Stampa,, Lae Robilottalodopo lo scandalo che li vede coinvolti Ieri pomeriggio è scoppiato lo scandalo riguardante il mondo arbitrale a causa di alcunispesedagli stessi direttori di gara. La Stampa approfondisce il tema nelle sue pagine e aggiunge che i tre arbitri fermati (Lae Robilotta)la. Dopo essere finiti fuori dai radar da un mese, adesso sono sotto osservazione ed a breve dovrebbe arrivare il verdetto degli 007 federali con i tre arbitri chelo. L'articolo ...

Advertising

Onestidal2007 : @capuanogio Giova, ma se questi gonfiavano I rimborsi spese, FIGURIAMOCI per le decisioni arbitrali sul campo! Non… - marco76madeddu : RT @playroma: ?? #PlayRoma24News | Le notizie di oggi 20 maggio! ?? #Mou, quest'anno il ritiro è a Trigoria ?? #FIGC, indagine su rimborsi ar… - playroma : ?? #PlayRoma24News | Le notizie di oggi 20 maggio! ?? #Mou, quest'anno il ritiro è a Trigoria ?? #FIGC, indagine su r… - edw331 : @East_10 @Cobretti_80 @AIA_it aperta indagine da mesi su incongruenza rimborsi arbitrali, ufficializzata oggi - Tomas1374 : Qualcuno mi ricorda come funzionano i rimborsi spese arbitrali? E l’alterazione avverrebbe per favorire qualcuno o… -